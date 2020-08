Polícia do ES prende acusado de estuprar menina de 10 anos

A polícia do Espírito Santo prendeu na madrugada desta terça-feira, 18, o tio acusado de estuprar e engravidar uma menina de dez anos. A informação foi divulgada pelo governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, no Twitter. De acordo com a polícia, a prisão aconteceu na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

“A nossa polícia efetuou nesta madrugada a prisão do estuprador da menina violentada no interior do ES. Que sirva de lição para quem insiste em praticar um crime brutal, cruel e inaceitável dessa natureza. Detalhes da operação serão repassados pela equipe segurança ainda hoje”, escreveu o governador.

O homem, de 33 anos, é ex-presidiário e já cumpriu pena por tráfico de drogas, associação criminosa e posse ilegal de arma. O novo mandado de prisão, por estupro de vulnerável, foi expedido pela 3.ª Vara Criminal de São Mateus, do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJ-ES), na quarta-feira passada, 12.