Polícia e MP fazem operação contra desvios na Saúde nas gestões Paes e Crivella

Em ação conjunta na manhã desta quinta-feira, 23, a Polícia Civil e o Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) estão nas ruas em operação para prender cinco pessoas por supostos desvios de R$ 6,5 milhões em contratos da Organização Social Iabas (Instituto de Atenção Básica e Avançada à Saúde) com a Prefeitura do Rio.

De acordo com o G1, a polícia procura Eduardo Cruz, ex-controlador do Iabas, e a mulher dele, Simone. A sede da organização em São Paulo também é alvo de busca e apreensão. O casal já havia sido preso em 2018.

Segundo a força-tarefa, a antiga gestão do Iabas recebeu, entre os anos de 2009 e início de 2019, entre as gestões municipais de Eduardo Paes e Marcelo Crivella, R$ 4,3 bilhões em recursos públicos.