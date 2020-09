Polícia nas ruas contra suposto esquema de corrupção na prefeitura do Rio

O Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) e a Polícia Civil estão nas ruas na manhã desta quinta-feira, 10, para cumprir 22 mandados de busca e apreensão em investigação sobre um suposto esquema de corrupção na administração municipal do Rio de Janeiro. Os mandados foram expedidos pelo 1º Grupo de Câmaras Criminais do Tribunal de Justiça do Rio.

Os policiais estão em endereços residenciais e funcionais de agentes públicos municipais e empresários na capital fluminense – nos bairros da Barra da Tijuca, Jacarepaguá, Tijuca e Flamengo -, em Itaipava, na região serrana, e em Nilópolis, na região metropolitana. De acordo com O Globo, um carro da Polícia Civil deixou o Palácio da Cidade, em Botafogo, por volta de 7h20. Há uma equipe da Polícia Civil também no condomínio onde mora o prefeito Marcelo Crivella (Republicanos).

Segundo o MPRJ, a operação é um desdobramento da primeira fase da Operação Hades, executada em 10 de março deste ano. O procedimento policial está sob sigilo, por isso não foram reveladas mais informações sobre os investigados.