Política ambiental da Guiana Francesa ‘seria exemplar’?

Equipe BR Político

O colunista Gilles Lapouge afirma em sua coluna no Estadão que o presidente Jair Bolsonaro prestou um serviço ao francês Emmanuel Macron porque este desengasgou finalmente a vontade de melar o acordo entre o Mercosul e a União Europeia. O mandatário francês é “um ecologista apenas em intervalos”, escreve, lembrando que Macron fez campanha política sobre o alicerce de defesa do meio ambiente, mas dois ministros da pasta não pararam no cargo. No tocante à Guiana Francesa na América do Sul, Macron causou, como causou em Biarritz, pela tentativa de abrir, tempos atrás, uma mina de ouro em seu território ultramarino, mas foi calado por protestos de rua, acrescenta o colunista, que questiona: “E a Guiana? Certamente, Macron tem razão de dizer que a França é uma potência amazônica. No entanto, nesse aspecto, ela seria exemplar?”.

Assine o BR Político para ter acesso a produtos e informações exclusivos. Clique neste link para se tornar um assinante.