Políticos criticam viagem de Lula à Europa com servidores cedidos pelo governo

O governo autorizou quatro servidores, entre assessores e assistentes, a acompanha o ex-presidente Lula em viagem à Europa no próximo sábado, 29, para quando Lula havia marcado uma visita a três cidades do continente. O afastamento dos servidores para acompanhar o ex-presidente foi publicado no Diário Oficial da União desta quinta-feira, 27, e provocou críticas de políticos nas redes sociais. “Passou dos limites”, escreveu o deputado federal Bibo Nunes (PSL-SP) no Twitter.

Lula fará outra viagem internacional!

Ele tem vários processos pra responder ainda.

Dinheiro do roubo ou nosso?

Isso é deboche ou carnaval enlouquecido?

Passou dos limites… — Bibo Nunes (@bibonunes1) February 25, 2020

Lula passará por três países: França, Suíça e Alemanha. A viagem começa em Paris, onde irá para receber o título de cidadão honorário da cidade. Depois segue para Genebra e por fim Berlim para se encontrar com lideranças e representantes de movimentos sindicais e sociais e com o Conselho Mundial de Igrejas, segundo informou no início da semana quando comunicou a Justiça de sua ausência do País até 12 de março.

O senador Álvaro Dias (Podemos-PR) também ironizou a viagem do ex-presidente no Twitter. “O tour de 12 dias pela Europa do ex-presidente e seus assessores inclui visitas a Paris (França), Genebra (Suíça) e Berlim (Alemanha). Tudo pago por você! Não é uma maravilha?”, escreveu.