Políticos reagem timidamente a ações de Bolsonaro

Vera Magalhães

Foi tímida e pontual a reação dos políticos à ida de Jair Bolsonaro à manifestação de Brasília contra o Congresso e o STF, descendo a rampa do Planalto e tocando objetos e mãos das pessoas mesmo diante da recomendação de isolamento do Ministério da Saúde e do risco, ainda não afastado, de que esteja contaminado com o novo coronavírus.

Como disse no post anterior aqui do BRP, os chefes de Poderes e instituições não se manifestaram. Os governadores também não fizeram uma manifestação formal contra o exemplo dado por Bolsonaro enquanto anunciam medidas de restrição à circulação e a aglomerações.

João Doria Jr, de São Paulo, disse à Folha que o ato do presidente foi “inadequado” e “impróprio”.

Deputados como Alessandro Molon (PSB-RJ) e Marcelo Ramos (PL-AM) e senadores como Randolfe Rodrigues (PSOL-AP) fizeram manifestações críticas a Bolsonaro por meio de notas ou nas redes sociais.