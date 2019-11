Pompeo: ‘Nova política é toma lá, dá cá sem pagar’

O experiente deputado federal Pompeo de Mattos (PDT-RS) não deixou passar em branco a crise entre o governo e os parlamentares por conta do não pagamento de emendas prometidas em troca do apoio pela reforma da Previdência. A desavença ameaça parar votações de interesse do governo.

“Essa é a chamada ‘nova política’. Toma lá, dá cá sem pagar. O amor é a coisa mais linda que tem, mas quando falta feijão o amor se manda pela janela. Na reforma da Previdência lograram o povão e ainda estão cobrando pela votação. Vergonhoso”, escreveu o deputado na sua conta do Twitter.