Ponta Grossa é a única cidade que terá 2º turno entre duas mulheres

A cidade de Ponta Grossa, no interior do Paraná, é a única do Brasil onde o segundo turno das eleições municipais será disputado entre duas mulheres.

Essa será a primeira vez que o município será governado por uma mulher. Disputam o cargo: a deputada estadual Mabel Canto (PSC) e a atual vice-prefeita da cidade, Professora Elizabeth Schimidt (PSD).

Na primeira etapa da disputa, elas conquistaram 61.702 votos (37,27% do total) e 51.565 votos (31,15% do total), respectivamente.

Este ano, a disputa pela prefeitura de Ponta Grossa teve cinco candidatos. Três homens e a dupla que chegou ao segundo turno.

Mulheres pelo Brasil

Em apenas 12% das cidades brasileiras, em que a disputa foi definida em primeiro turno, houve eleição de mulheres para o Executivo municipal, segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Em comparação com 2016, o número é um pouco maior. Naquele ano, 11,7% das cidades escolheram mulheres como prefeitas.

Nas capitais, a única mulher eleita até o momento é Cinthia Ribeiro (PSDB), que foi reeleita prefeita de Palmas. Em outras cinco há mulheres concorrendo às prefeituras no segundo turno: Rio Branco, Porto Velho, Recife, Aracaju e Porto Alegre.