População acha que Brasil está melhorando, diz pesquisa

Gustavo Zucchi

Levantamento divulgado pelo Paraná Pesquisas mostra que a população brasileira acha que o País está pior do que era durante o governo Lula, mas que Jair Bolsonaro está acertando. Para 53,1% dos entrevistados, o atual governo está “melhorando o Brasil” enquanto 39,5% afirmaram que está “piorando o Brasil”. Em compensação, 50,1% afirmaram que o País está “pior de quando Lula era presidente” e 41,9% disseram que está “melhor”.

O ex-presidente também foi alvo de mais duas perguntas feitas pelo instituto. Primeiro os entrevistados foram questionados o que achavam da soltura do petista após o STF mudar seu posicionamento sobre a prisão após condenação em segunda instância. 36,7% afirmaram que a liberdade de Lula foi “ruim para o Brasil” e 27,5% disseram que foi “boa”. Já 57,2% opinaram que o ex-juiz e agora ministro Sérgio Moro foi “justo” com ex-presidente e 31,3% afirmaram que Moro “perseguiu Lula”. Foram entrevistados 2.260 pessoas em 172 municípios de 26 Estados e do DF. A margem de erro é de aproximadamente 2%.