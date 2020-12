Por apoio na Câmara, PT quer votação de auxílio ou novo Bolsa Família

A presidente do PT, Gleisi Hoffmann, afirmou hoje que uma das condições para que o partido apóie o deputado Baleia Rossi para o comando da Câmara é o compromisso de votar a prorrogação do auxílio emergencial ou do novo Bolsa Família. Outro pleito é o apoio à vacinação contra o coronavírus o mais rápido possível.

“O PT quer renda básica para quem mais precisa e vacina para todos! Esse é um dos termos do acordo para a eleição na Câmara dos Deputados. Estamos ao lado dos brasileiros, contra Bolsonaro e a pauta neoliberal. Seguimos juntos na luta por um Brasil mais justo e inclusivo em 2021”, disse Gleisi.