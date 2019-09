Por causa das queimadas, Salles viaja para MT

Marcelo de Moraes

O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, está viajando para o Mato Grosso por conta das queimadas na região. Salles reconhece que há preocupação com a situação, mas nega que haja relação do problema com o que ocorreu em São Paulo, essa semana, quando o céu escureceu em plena tarde.

“Segundo o INPE, a nuvem que cobriu SP é um fenômeno que já ocorreu em 2010 e 2017, e decorre de dois fatores: a entrada de uma frente fria e fumaça vinda do sudeste da Bolívia. De todo modo estamos preocupados e a caminho de MT para apoiar os Estados no combate às queimadas”, disse o ministro. /M.M.

