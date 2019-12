Por críticas a Renan, conselho abre processo contra Deltan

Equipe BR Político

Com um recurso arquivado e outro que resultou em advertência, o Conselho Nacional do Ministério Público decidiu nesta terça, 10, abrir um processo administrativo disciplinar contra o coordenador da força-tarefa da Lava Jato em Curitiba, Deltan Dallagnol, por críticas feitas à candidatura de Renan Calheiros (MDB-AL) à presidência do Senado, informa o Estadão. A sessão para votar abertura de processo contra Deltan foi iniciada em 10 de fevereiro, mas interrompida duas vezes com pedidos de vista. Para o corregedor nacional da Procuradoria, Orlando Rochadel, Dallagnol “denegriu e menosprezou” as atribuições constitucionais do MPF por ter se manifestado “contra a eleição de Renan Calheiros buscando descredenciá-lo perante a opinião pública”. Segundo ele, o caso é passível de punição por censura.