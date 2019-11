‘Por enquanto’, Bolsonaro será presidente da Aliança pelo Brasil

Equipe BR Político

Fundado há uma semana, mas ainda sem registro no TSE, o partido Aliança pelo Brasil será presidido ao menos “por enquanto” pelo presidente Jair Bolsonaro.

“Por enquanto, sou eu (o presidente do no partido). Mas isso também pode mudar. Na política, tudo muda”, afirmou Bolsonaro no início da noite desta terça-feira ao chegar ao Palácio do Alvorada.

A legenda terá o processo de formação iniciado numa convenção marcada para a próxima quinta-feira, 21, em Brasília. Mais cedo, Bolsonaro assinou a carta de desfiliação do PSL.