Por enquanto, Brasil não vai bloquear entrada de chineses e importações

Equipe BR Político

Por enquanto, não há motivos para bloqueios a chineses ou produtos importados do país no Brasil, mas isso pode mudar. A afirmação é do secretário-executivo do Ministério da Saúde, João Gabbardo. Ele diz que qualquer medida neste sentido deverá ser discutida com Ministério da Justiça e Itamaraty.

“Não temos nenhum motivo e nenhuma decisão para fazer bloqueio. Isso pode mudar, mas essa decisão não vai ser tomada exclusivamente pelo Ministério da Saúde. Vai ser interministerial, pois envolve outros aspectos além de saúde”, afirmou.

De acordo com diretor do Departamento de Imunização e Doenças Transmissíveis do Ministério da Saúde, Júlio Croda, os relatos é de que o vírus apresenta risco de contaminação por 24 horas, o que dificulta a chegada no Brasil.

“A maioria dos produtos da China são transportados via marítima, ou seja, supera esse tempo. Não existe nenhum risco de contaminação de produtos vindos do país”, aponta. O Brasil continua com nove casos suspeitos do novo coronavírus, de acordo com o Ministério da Saúde.