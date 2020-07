Por Fundo Amazônia, Mourão pode se reunir com ONGs

Para conseguir recuperar credibilidade internacional, e consequentemente ter de volta os recursos do Fundo Amazônia, o vice-presidente Hamilton Mourão deve ter em breve um encontro com ONGs. A ideia foi levantada na última reunião do Conselho da Amazônia, que contou com a presença do deputado Marcelo Ramos (PL-AM), do presidente da Fundação Amazonas Sustentável (FAS), Virgílio Viana, Victor Salviatti (FAS) e com o presidente da Levisky Legado e do Fórum Internacional Endowments, Ricardo Blau Leviski.

Para marcar o encontro, entretanto, Mourão deverá ter resistência no próprio governo. Jair Bolsonaro é desafeto público de organizações não-governamentais que atuam na região. Chegou, inclusive, a culpá-las por queimadas no ano passado, em acusação que envolveu até mesmo o ator Leonardo DiCaprio. Ao BRP, Ramos disse que a sugestão foi bem recebida pelo vice-presidente, que prometeu marcar em breve uma reunião extraordinária do Conselho.