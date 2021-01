Em postagem nas suas redes sociais, Ciro Gomes criticou os gastos elevados do governo com produtos que passam longe de serem prioritários, como o leite condensado. Para o político do PDT, isso representa “corrupção”.

“Bolsonaro gasta mais de R$ 15 milhões em leite condensado por ano. Aumento dos gastos públicos em ano de pandemia e falta dinheiro para salvar vidas! Isso é corrupção”, disse Ciro, defendendo o impeachment do presidente.