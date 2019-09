Por Lula e Flávio, Renan defende abuso de autoridade

Equipe BR Político

Ao defender o projeto de abuso de autoridade aprovado no última quarta-feira, 14, na Câmara dos Deputados, o senador Renan Calheiros (MDB-AL) colocou o ex-presidente Lula e o senador Flávio Bolsonaro (PSL-RJ) juntos como possíveis beneficiados pela nova lei. “Com a lei de abuso de autoridade não haverá mais usurpação de competências das Cortes superiores pela 1ª instância, como ocorreu com Lula e até com Flávio Bolsonaro”, escreveu.