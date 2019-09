Por nova CPMF, Guedes precisa começar convencendo Bolsonaro

Marcelo de Moraes

Importantes lideranças do Congresso acham que se o ministro da Economia, Paulo Guedes, deseja realmente abrir o debate sobre a criação de um novo imposto nos moldes da CPMF, primeiro, precisa convencer “o chefe”, ou seja Jair Bolsonaro. Hoje, não existe ambiente político no Congresso para que uma proposta nessa linha prospere dentro da reforma tributária. Mas esses líderes lembram que as conversas em torno do assunto nem poderão ser feitas enquanto o próprio presidente não disser em claro e bom som que apóia a iniciativa. Ou seja: precisa por a cara e suas digitais na proposta.

Nesta quinta, ao ser perguntado sobre o assunto por jornalistas, Bolsonaro chegou a dizer que admitia discutir o tema com Paulo Guedes. Mas, no Congresso, a resposta foi vista apenas como uma saída pela tangente para não enfraquecer publicamente o seu “Posto Ipiranga”. Dentro do Centrão, por exemplo, a ideia é rejeitar totalmente a proposta, se ela for enviada. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, também é contrário à medida. Mas antes de pensar em tentar convencer o Congresso a mudar de ideia, Paulo Guedes precisa mesmo é dobrar Bolsonaro. /M.M.