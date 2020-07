‘Por que tanto cuidado com esse sigilo?’, diz Gilmar sobre dados da Lava Jato

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar Mendes criticou a resistência de integrantes da força-tarefa da Lava Jato no Ministério Público Federal aos pedidos da Procuradoria-Geral da República de acesso a dados sigilosos da operação neste sábado, 11. Gilmar defendeu que o direito ao sigilo e ao acesso aos documentos é da PGR e que a instituição não deveria precisar recorrer ao Supremo para ter o acesso aos dados. Na quinta, o presidente do STF, Dias Toffoli determinou o compartilhamento de dados e informações pela força-tarefa, decisão criticada por defensores da operação, como o procurador Deltan Dallagnol.

“Por que tanto cuidado com esse sigilo? Essas pessoas que es revelaram vazadores eméritos de notícias, de sigilos, agora estão zelando, preocupados que o procurador-geral venha a vazar e isso poderá chantagear políticos. E o que eles têm feito?”, questionou em live do Grupo Prerrogativas.