Por reeleição, leque de Covas inclui PSB e PSL

Equipe BR Político

O prefeito de São Paulo, Bruno Covas (PSDB), começou 2020 animado com sua reeleição. Em entrevista à rádio CBN, ele afirmou que a atual fase é de negociar alianças para a disputa municipal de outubro. No pacote, entrariam apoios do PSL, Cidadania, Rede e do PSB, especialmente do ex-governador Márcio França, um desafeto do governador João Doria (PSDB), de quem Covas herdou a prefeitura de São Paulo. “Se ele não for candidato, por que não procurar ele?”.

Covas hoje se recupera, desde outubro, de um câncer na região abdominal.