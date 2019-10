Por segurança, isenção de vistos ‘preocupa’ Itamaraty

Equipe BR Político

Diplomatas ouvidos pela Folha demonstraram preocupação com a segurança no País em função da ampliação de isenção de vistos para estrangeiros. Chineses e indianos, e agora qatarianos, são vistos com alto potencial migratório, sendo o caso indiano mais grave em razão de já ter havido negação de visto a eles por suspeitas de radicalização islâmica. O Qatar foi um dos países que protestaram quando o presidente Jair Bolsonaro prometeu, no início de seu mandato, transferir a Embaixada do Brasil em Israel de Tel Aviv para Jerusalém. Hoje o tema está em banho-maria após repercussão negativa do mundo árabe.

O Brasil tampouco exige reciprocidade em dispensa de vistos para brasileiros dos Estados Unidos, Austrália, Japão e Canadá.