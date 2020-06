Por suspeita de fuga, PF prende blogueiro investigado por atos antidemocráticos

Duas semanas após ser alvo de busca e apreensão, o blogueiro bolsonarista Oswaldo Eustáquio foi preso nesta sexta, 26, pela Polícia Federal em Campo Grande (MS), no inquérito que apura o financiamento de atos antidemocráticos no País aberto no Supremo Tribunal Federal. A PF reagiu diante da suspeita de que ele fugiria para o Paraguai e do fato de Oswaldo Eustáquio manter contato com outros investigados por meio de intermediários e não ter residência fixa. Às 11h54, Oswaldo afirmou em rede social que já estava no país vizinho ao responder uma seguidora.

Casado com Sandra Terena, secretária nacional de Políticas de Promoção da Igualdade Racial no Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Oswaldo é autor de várias polêmicas relacionadas a notícias falsas. Uma delas é a acusação de que o ex-deputado Jean Wyllys teria tido contato com Adélio Bispo, autor confesso da facada no presidente Jair Bolsonaro em setembro de 2018. Oswaldo também foi condenado em fevereiro a indenizar o jornalista Glenn Greenwald por ter ofendido a mãe dele, Arlene Greenwald, que morreu em dezembro vítima de um tumor no cérebro. Meses antes, o militante postou nas redes que a doença da mãe de Glenn era mentira.

O inquérito que apura atos antidemocráticos foi aberto em abril a pedido da Procuradoria-Geral da República. Foi no âmbito desta investigação que Sara Giromini foi presa provisoriamente no dia 15 de junho e solta no dia 24.

O ministro Alexandre de Moraes, relator do inquérito, afirmou na segunda-feira, 22, que as investigações da PGR apontam para a “real possibilidade” de atuação de associação criminosa voltada para a “desestabilização do regime democrático” com o objetivo de obter ganhos econômicos e políticos. A observação consta em decisão de quebra de sigilo decretada pelo ministro de 11 parlamentares.