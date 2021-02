Por unanimidade, PSDB prorroga mandato de Araújo como presidente do partido

Marcelo de Moraes

A Comissão Executiva Nacional do PSDB aprovou, nesta sexta-feira, 12, o mandato de Bruno Araújo como presidente do partido. A decisão foi tomada por unanimidade e faz com que o ex-deputado e ex-ministro fique no comando do partido até maio de 2022.

A discussão sobre a recondução de Araújo acabou abrindo uma disputa dentro do PSDB. O governador de São Paulo, João Doria, pensou em assumir o posto, o que daria a ele, segundo seus aliados, maiores condições de conduzir o processo de escolha do candidato ao Planalto. Embora não assuma oficialmente, o tucano quer concorrer à Presidência da República.

O movimento de Doria acabou gerando reação dentro do PSDB com lideranças expressivas do partido contestando a mudança e fortalecendo a recondução de Araújo no cargo. Doria acabou recuando e a prorrogação do mandato de Araújo foi sacramentada hoje.