Porta dos Fundos responde vereadora de Curitiba sobre vídeo

O Porta dos Fundos respondeu, nesta segunda-feira, 23, a vereadora eleita em Curitiba Indiara Barbosa (Novo), que foi associada a um vídeo publicado ontem no canal de Youtube do grupo. A personagem da esquete, Yollanda, foi associada por internautas à política curitibana e o Porta dos Fundos passou a ser alvo de críticas.

Na ficção criada pelo humorístico, há a insinuação de que a personagem se elegeu como a vereadora mais votada em Curitiba por se envolver sexualmente com dirigentes do Partido Novo. O conteúdo do vídeo foi apontado como misógino e machista.

Pelo Twitter, o Porta dos Fundos negou que a personagem, que existe há nove anos, tenha qualquer inspiração em Indiara.

“Essa personagem de fato não é você. Yollanda é uma criação de ficção e humor que existe há 9 anos e, dentro do seu universo, explora sua sexualidade livremente. O Porta acredita que o Brasil precisa de mais mulheres em cargos públicos. Parabéns pela vitória!”, escreveu a conta em resposta a Indiara.

Ontem, também pela rede social, ela havia dito que “apesar de ter sido a vereadora mais votada de Curitiba, pelo Partido Novo, certamente essa personagem não sou eu”. E seguiu lamentado o fato de o Porta dos Fundos associar o sucesso eleitoral de uma mulher a conotação sexual. “Temos muito trabalho para mudar essa cultura retrógrada”, afirmou em seu perfil no Twitter.

O Partido Novo classificou como “preconceituoso”e “repudiou veementemente” o conteúdo do vídeo. “É uma falta de respeito, não só com nossa vereadora eleita,

@IndiaraNOVO, mas com todas as mulheres que tiveram a coragem de se candidatar a um cargo público, independentemente do partido”, considerou.

Apesar de ter sido a vereadora mais votada de Curitiba, pelo @partidonovo30, certamente essa personagem não sou eu. É uma pena que o @portadosfundos associe o sucesso de uma mulher a alguma conotação sexual. Temos muito trabalho para mudar essa cultura retrógrada. https://t.co/BOyhaBOv9G — Indiara Barbosa (@IndiaraNOVO) November 22, 2020