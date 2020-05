Porta-voz da Presidência testa positivo para covid

O porta-voz da Presidência, general Otávio Rêgo Barros, testou positivo para a covid-19. Segundo sua equipe, ele cumpre quarentena em casa, sem sintomas da doença provocada pelo novo coronavírus. O militar não integrou a comitiva presidencial contagiante que voltou dos Estados Unidos em meados de março com 23 integrantes contaminados. O presidente Jair Bolsonaro afirmou que seu teste dera negativo, mas não apresentou os exames. O Estadão, então, foi à Justiça pedir a apresentação dos resultados, que obrigou o chefe do Planalto a mostrar os documentos.

Na semana passada, ao analisar a ação, a juíza Ana Lúcia Pettri Beto, do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, havia determinado a apresentação dos documentos em 48 horas. Após o governo entregar relatório médico, ela não aceitou o papel e deu mais 48 horas para a entrega dos documentos. No sábado, quando o prazo estava prestes a ser encerrado, a desembargadora Mônica Nobre, plantonista do TRF-3, suspendeu por cinco dias a contagem do tempo. Agora, cabe ao relator do caso no TRF-3, desembargador André Nabarrete, manter ou não a decisão. O processo chegou formalmente ao gabinete dele ontem, informa o Broadcast Político.