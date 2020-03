Porta-voz fala que pode vir ‘fase de determinações’ contra coronavírus

Em rápido pronunciamento à imprensa, o porta-voz da Presidência, Otávio do Rêgo Barros, avisou que pode chegar em breve o que chamou de “fase de determinações” para contenção do coronavírus. Ou seja, medidas mais duras e obrigatórias no combate ao Covid-19. Nesta sexta-feira, 13, houve uma reunião ministerial com representantes de quase todas as pastas do atual governo. Por enquanto, os anúncios ficaram restritos a medidas já anunciadas, como o adiantamento de 50% do 13º salário para pensionistas do INSS e liberação da chamada “prova de vida”.

Sobre as “determinações”, o porta-voz não explicitou quais seriam. Nem respondeu perguntas dos jornalistas presentes. Em outros países, medidas como a suspensão de voos da Europa e da Ásia e proibição de aglomerações já estão em vigor. Em Brasília, o governador Ibaneis Rocha proibiu por cinco dias encontros reuniões com maior número de pessoas e fechou unidades de ensino, por exemplo.