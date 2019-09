Portaria do BC homologa manutenção de conselheiros no ‘novo Coaf’

Marcelo de Moraes

Os antigos conselheiros do Coaf serão efetivados como integrantes do conselho da Unidade de Inteligência Financeira (UIF). O órgão foi criado através de uma medida provisória para substituir o Coaf e ficará subordinado ao Banco Central. Pelas regras da MP, cabe ao presidente do BC indicar os integrantes do conselho do UIF e o presidente Roberto Campos Neto decidiu manter os 11 integrantes que já atuavam no Coaf, fazendo a opção pela solução técnica.

Foram indicados para integrar o conselho Antônio Carlos Vasconcellos Nóbrega, Eric do Val Lacerda Sogocio, Erika Mialik Marena, Gustavo da Silva Dias, Gustavo Leal de Albuquerque, Márcio Adriano Anselmo, Marcus Vinicius de Carvalho, Rafael Bezerra Ximenes de Vasconcelos, Ricardo Ferreira Feitosa, Sérgio Djundi Taniguchi e Virgílio Porto Linhares Teixeira. /Marcelo de Moraes

