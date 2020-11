Porto Alegre: Após impugnação de vice, Fortunati retira candidatura

A quatro dias do primeiro turno das eleições municipais, o candidato do PTB à prefeitura de Porto Alegre, José Fortunati retirou, nesta quarta-feira, 11, o nome da disputa. O anúncio foi feito dois dias depois de o Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul (TRE-RS) impugnar a candidatura do vice na chapa, André Cecchini (Patriota).

“Me dói muito dizer isso, me dói, do fundo do meu coração, mas nós não vamos prosseguir nessa caminhada”, disse Fortunati, que não anunciou apoio a nenhum dos demais candidatos no primeiro turno.

Durante a live, o ex-prefeito afirmou que a opção por seguir no processo eleitoral poderia trazer “insegurança jurídica” ao pleito, uma vez que dificilmente um recurso junto ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) seria julgado até domingo, 15, data do primeiro turno das eleições municipais.

De acordo com a última pesquisa Ibope de intenção de votos para a prefeitura de Porto Alegre, Fortunati aparecia com 13%, empatado tecnicamente na segunda posição com o atual prefeito Nelson Marchezan (PSDB) e com o ex-vice-prefeito Sebatião Melo (MDB), que somavam 14% cada um.