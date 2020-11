Porto Alegre: Candidato termina debate drive-in cantando música do He-Man

O candidato do Pros à prefeitura de Porto Alegre, Rodrigo Maroni (PROS), protagonizou um novo momento inusitado em debates das eleições municipais deste ano. Ele terminou a participação no encontro, realizado na noite de quinta-feira, 12, pela Rádio Gaúcha no formato drive-in, cantando a música tema do desenho animado He-Man.

No mês passado, durante debate televisivo da Band, Maroni virou meme ao pedir que o adversário, João Derly (Republicanos) falasse sobre o que ele quisesse. O ex-judoca, claro, ficou desconsertado com o pedido incomum. Veja aqui.

Ontem, já ao fim do encontro, no momento das considerações finais, o candidato do Pros conta que fez uma promessa à filha de uma protetora de animais de quem é amigo. Ele afirmou que iria cumprir com o combinado, porque, para ele, “crianças são iguais a animais”. Maroni ainda dedicou seu encerramento aos filhos dos demais candidatos à prefeitura de Porto Alegre.

“Queria dedicar ao filho da Juliana Brizola, à filha do João Derly, ao filho do Marchezan e à filha da Manuela, também”, disse, antes de cantar o hit dos anos 90. De acordo com a última pesquisa Ibope para a prefeitura de Porto Alegre, divulgada em 29 de outubro, Maroni tem 1% das intenções de voto. Veja abaixo a cantoria: