Com 51,01% dos votos apurados em Porto Alegre, o candidato do MDB, Sebastião Melo, aparece com 30,7% dos votos, enquanto Manuela D’Ávila (PCdoB), com 29,6%. Na semana que passou, o ex-prefeito José Fortunati (PTB) retirou sua candidatura da disputa e ofereceu apoio a Melo. Manuela figurou na liderança das principais pesquisas de intenção de votos divulgadas antes da eleição deste domingo, 15.