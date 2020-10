Porto Alegre: Manuela D’Ávila segue isolada na liderança, aponta pesquisa

A ex-candidata à vice-Presidência Manuela D’Ávila (PCdoB) lidera com vantagem confortável a disputa pela prefeitura de Porto Alegre. De acordo com levantamento divulgado nesta sexta-feira, 23, pelo instituto Paraná Pesquisas, ela soma 22,6% das intenções de voto.

Na sequência, três candidatos aparecem tecnicamente empatados na segunda posição: o ex-vice-prefeito Sebastião Melo (MDB), com 14,5%; o atual prefeito Nelson Marchezan Jr. (PSDB), com 13,2%; e o ex-prefeito José Fortunati (PTB), com 12,6%. A margem de erro da pesquisa é de 3,5 pontos porcentuais para mais ou para menos.

Em um pelotão mais distante e bastante embolado, aparecem a deputada estadual Juliana Brizola (PDT), com 4,7%; a deputada federal Fernanda Melchionna (PSOL), com 3,3%; o vice-prefeito Gustavo Paim (PP), com 1,8%; e o ex-atleta judoca João Derly (Rede), com 1,7%. Os quatro estão empatados tecnicamente entre eles. Os candidatos Montserrat Marins (PV) e Rodrigo Maroni (Pros), têm 0,3% cada um. Julio Flores (PSTU) e Luiz Delvair (PCO) aparecem com 0,1%, cada.

Entre os entrevistados, 12,6% disseram que vão votar em branco, em nenhum ou nulo, e 8,7% afirmaram que não sabem ou não quiseram responder.

O Paraná Pesquisas ouviu 760 eleitores, entre os dias 19 e 22 de outubro, por telefone. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral sob a identificação RS-01659/2020.