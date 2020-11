Porto Alegre: Melo tem 61,8% e Manuela, 38,2% dos votos válidos, aponta Paraná Pesquisas

Levantamento do instituto Paraná Pesquisas para a prefeitura de Porto Alegre, divulgado nesta sexta-feira, 20, mostra que o ex-vice-prefeito da capital Sebastião Melo (MDB) abriu uma confortável vantagem em relação à adversária, a candidata do PCdoB, Manuela D’Ávila.

Ele tem 61,8% das intenções de votos válidos, contra 38,2% da candidata que liderou quase toda a disputa em primeiro turno.

Às vésperas da primeira fase da disputa, com a desistência da chapa que estava na segunda posição da corrida eleitoral e com a declaração de apoio do candidato do PTB, José Fortunati, a Melo, os números de Manuela começaram a cair.

Considerando os votos totais, Melo tem 53,1%, e Manuela, 32,9%. Brancos e nulos somam 7,8%, enquanto 6,3% disseram que não sabem ou não responderam.

Rejeição

O levantamento mediu ainda que 49,6% dos eleitores de Porto Alegre dizem que não votariam em Manuela de jeito nenhum, enqaunto 25% disseram que poderiam votar na candidata. Outros 23,1% afirmaram que com certeza votariam nela, 0,6% disseram não ter conhecimento suficiente sobre Manuela para opinar, enquanto 1,6% afirmaram não saber.

Para Sebastião Melo, o índice de rejeição é menor: 31% dos eleitores afirmaram que não votariam nele de jeito nenhum. Já 29,3% disseram que poderiam votar nele, enquanto 37,1% afirmaram que votariam nele com certeza. Mais 0,9% afirmaram que não o conhecem suficientemente para opinar, e 1,8% não sabem ou não opinaram.

O Paraná Pesquisas ouviu 800 eleitores de Porto Alegre entre os dias 17 e 19 de novembro de 2020. O levantamento tem nível de confiança de 95%, com margem de erro de 3,5 pontos porcentuais. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob a identificação RS-06700/2020.