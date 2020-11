Porto Alegre: PDT declara apoio à Manuela D’Ávila

Depois de o presidente nacional do PDT, Carlos Lupi, deixar dúvidas sobre se a legenda declararia apoio à Manuela D’Ávila no segundo turno da disputa pela prefeitura de Porto Alegre, a manifestação em prol da candidata do PCdoB foi confirmada nesta quarta-feira, 18.

Hoje o partido apresentou uma carta compromisso à Manuela, onde classifica o apoio como “pragmático”. O documento é composto por 12 itens que condicionam o apoio no segundo turno.

“Importante ressaltar que este apoio se funda, pura e simplesmente, em ideais programáticos e no anti-bolsonarismo, no combate ao ódio e ao rancor. Neste sentido, ainda que com diferenças, a candidatura de Manuela D’Ávila é aquela que mais se assemelha ao nosso projeto”, escreveu, no Twitter, a deputada estadual Juliana Brizola, que concorreu pelo PDT, e terminou em quarto lugar no primeiro turno.

Pela mesma rede social, a Manuela ressaltou o legado do PDT na cidade. “Com muita felicidade recebi, hoje, o apoio da Deputada Estadual @JulianaBrizola e do PDT”, disse.

“Estamos unidos por uma cidade melhor, por escolas de turno em integral, ampliação de horários e vagas em creches para todas as crianças. Queremos a Carris e o Dmae públicos, valorização dos servidores e uma prefeitura capaz, eficiente e preocupada com os problemas da população”, escreveu a candidata.