Porto Alegre: PSDB declara apoio a Sebastião Melo

Após se manter neutro durante mais de uma semana, o PSDB gaúcho manifestou, na noite de segunda-feira, 24, que vai apoiar o candidato do MDB, Sebastião Melo, na disputa em segundo turno pela prefeitura de Porto Alegre.

O candidato do PSDB no primeiro turno e o atual prefeito da capital, Nelson Marchezan, ficou em terceiro na disputa, com 21,07% dos votos válidos.

Em nota, o partido afirmou que, diante das alternativas – a adversária de Melo na disputa é a candidata do PCdoB, Manuela D’Ávila -, existe convicção de que o apoio a Melo representa o melhor para as políticas públicas construídas durante o governo Marchezan.

“Diante das alternativas que se colocam, temos convicção de que apoiar Sebastião Melo é o melhor caminho para que as políticas públicas construídas no governo Marchezan continuem avançando para oferecer melhor qualidade de vida à população, bem como transformando nossa capital”, diz trecho da nota.

O texto ainda afirma que o partido “não compactua e rechaça o ideário do Partido Comunista do Brasil bem como não coaduna com a agenda de seus aliados o qual capitaneados por sua candidata estão claramente identificados com um viés de esquerda, em tudo antagônico às posições historicamente defendidas pelo nosso partido, inspiradas na social-democracia e na democracia-cristã”, diz.

O texto é assinado pelos presidentes do PSDB no Rio Grande do Sul e em Porto Alegre, Mateus Wesp e Moisés Barboza, respectivamente.