Porto Alegre: Sebastião Melo e Manuela D’Ávila vão ao 2º turno

A eleição em Porto Alegre será decidida no segundo turno. Após a reviravolta causada pela renúncia do ex-prefeito José Fortunati (PTB), que declarou apoio ao seu ex-vice-prefeito Sebastião Melo (MDB), o emedebista terminou a disputa em primeiro e vai ao segundo turno com a candidata do PCdoB, Manuela D’Ávila.

Até às 23h05 deste domingo, 15, Melo tinha 30,70% dos votos e Manuela 29,60%, com 51,01% urnas apuradas.

O atual prefeito de Porto Alegre, Nelson Marchezan (PSDB), ficou na terceira posição.