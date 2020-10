Portugal a favor de acordo do Mercosul com UE

A ministra da Agricultura de Portugal, Maria do Céu Antunes, disse nesta segunda-feira, 12, que o país europeu apoia o acordo Mercosul-União Europeia desde o primeiro momento, ao participar do Seminário Portugal-Brasil: Oportunidades de Negócio no Setor Agroalimentar, em Lisboa, ao lado da ministra Tereza Cristina (Agricultura). “Continuamos empenhados para que rapidamente este acordo possa ser posto em prática”, afirmou ela. Portugal, que assumirá a presidência do bloco no semestre que vem, não terá poder de voto sobre as tratativas, mas poderá exercer pressão contra a posição oposta da Áustria, França e Holanda.

Assim como sua homóloga afirmou no encontro, Tereza Cristina negou o argumento do trio da resistência ao acordo de que as políticas ambientais em curso no Brasil são insuficientes para negociar com Brasília. “É preciso dizer que o acordo não representa qualquer ameaça ao meio ambiente, à saúde humana e aos direitos sociais. Ao contrário, reforça compromissos multilaterais e agrega as melhores práticas na matéria”, disse.