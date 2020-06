Posse de novo ministro da Educação é adiada

A posse do novo ministro da educação Carlos Alberto Decotelli foi adiada pelo governo de Jair Bolsonaro depois de reveladas incoerências em seu currículo, informa o Estadão. A cerimônia estava marcada para esta terça-feira, 30, às 16 horas, mas segundo o Estadão apurou, o Planalto já avisou que ela não ocorrerá nessa data. Depois das denúncias sobre seu doutorado e mestrado, envolvendo a Universidade Nacional de Rosário (Argentina), a Fundação Getúlio Vargas e a Universidade de Wuppertal (Alemanha), o governo está repensando a manutenção de Decotelli no cargo.

Segundo a publicação, o próprio grupo militar que indicou o ex-presidente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) estaria constrangido e avaliando a repercussão do caso. Enquanto isso, a ala ideológica do governo já tentaria derrubá-lo. Os parlamentares bolsonaristas fervorosos se incomodaram com a declaração dele de que sua gestão no MEC será “técnica”, e não ideológica.