Equipe BR Político

O Gabinete de Segurança Institucional tem monitorado uma possível greve na Petrobrás, segundo a Folha. O ministro general Augusto Heleno monitora as negociações salariais na estatal e teme que possíveis paralisações gerem um efeito cascata, prejudicando a atividade econômica e gerando instabilidade social. A Petrobrás é uma das empresas públicas com potencial de venda no plano de privatizações do ministro da Economia, Paulo Guedes.