Possível relator crê em votação tranquila para Eduardo na CRE

Gustavo Zucchi

O senador Chico Rodrigues (DEM-RR), considerado como favorito para ser o relator da sabatina de Eduardo Bolsonaro na Comissão de Relações Exteriores do Senado, crê que, apesar das declarações públicas contra o filho do presidente, o placar na CRE será relativamente confortável. Ao BR18, ele disse que acredita na “racionalidade” de seus pares para enxergar que Eduardo é uma boa opção para o cargo de embaixador brasileiro nos Estados Unidos. Dos 18 deputados membros da comissão, oito declararam ser contra e oito disseram ser favoráveis ao deputado (dois não se posicionaram). A votação, como é praxe no Senado, será secreta. /G.Z.