Postura do presidente em área ambiental ‘atrapalha’ investimentos, diz diretor de banco

Equipe BR Político

A política ambiental do governo brasileiro recebeu um puxão de orelha de um diretor do Deutsche Bank Wealth Management nas Américas, o indiano Deepak Puri, em entrevista ao Estadão, ao ser questionado se as diretrizes do País para a área atrapalhariam o processo de atração de investimentos estrangeiros. “Sim, tem (atrapalhado). A governança ambiental e social está na cabeça dos investidores. Quando ocorre algo como abrir a Amazônia para a exploração, dá a percepção fora do Brasil de que o governo não se importa com o meio ambiente. O mercado questiona quão sensível o Brasil é para a questão ambiental. A questão do meio ambiente foi, de longe, a principal em Davos neste ano, mas estou escutando isso dos nossos clientes há alguns anos. No Deutsche Bank, estamos nos movendo para o que chamamos de performance com objetivo. Queremos investir onde haja um impacto positivo para a sociedade. É o modo que as pessoas vão investir agora e no futuro”, afirmou.