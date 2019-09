Pozzobon: ‘É preciso continuar’

Marcelo de Moraes

Integrante da Força-Tarefa da Operação Lava Jato, o procurador Roberson Pozzobon desabafou contra o resultado do julgamento de ontem do Supremo Tribunal Federal e contra a derrubada no Congresso dos vetos presidenciais contra a Lei de Abuso de Autoridade. Apesar das queixas contra as decisões que representaram derrotas para a Lava Jato, o procurador entende que “é preciso continuar”.

“Sinto uma profunda decepção pelas decisões tomadas pela maioria do Congresso e do STF nessa semana. Desanimar e desistir seria a opção mais lógica e cômoda, mas é preciso continuar. A Lava Jato já tem 5 anos, mas a luta anticorrupção no Brasil está apenas começando”, escreveu Pozzobon na sua conta do Twitter.