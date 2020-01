Pozzobon: ‘Mais uma da série impunidade ou nada’

Equipe BR Político

O procurador da Lava Jato Roberson Pozzobon criticou o acordo que está sendo negociado por deputados para destravar, em 2020, o fim do foro especial para crimes comuns cometidos por todas as autoridades do País, inclusive juízes e integrantes do Ministério Público. Segundo ele, trata-se de uma “manobra” para “blindar os políticos”.

No Twitter, Pozzobon compartilhou uma matéria do Globo sobre o assunto e opinou: “Mais uma da série ‘impunidade ou nada'”. De acordo com a reportagem, a pauta está parada há mais de dois anos no Congresso.