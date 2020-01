Marcelo de Moraes

Integrante da Força Tarefa da Lava Jato, o procurador Roberson Pozzobon criticou aqueles que preferem atacar os meios que revelaram as raízes da corrupção em vez de combatê-las.

“A grande corrupção e suas causas ficaram explícitas no Brasil nos últimos anos. O próximo passo seria atacar as raízes do problema, mas estão preferindo atacar os meios que permitiram que ele fosse revelado. Depois dirão que não há mais problema”, escreveu o procurador na sua conta no Twitter.