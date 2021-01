PP oficializa apoio a Pacheco para disputa no Senado

Em reunião realizada na manhã desta quarta-feira, 13, o Partido Progressistas decidiu apoiar a candidatura do senador Rodrigo Pacheco (DEM-MG) à presidência da Casa.

“Acreditamos que o senador Rodrigo Pacheco se identifica com os anseios progressistas de unificar o Senado Federal em torno de projetos que vão garantir a retomada do crescimento econômico do país pós-pandemia e as reformas de que o Brasil precisa”, diz a nota assinada pelo senador Ciro Nogueira (PI), presidente nacional do partido.

Os outros partidos que apoiam o candidato de Davi Alcolumbre à sucessão na Casa são o PSD, que tem 11 senadores, PT (6), PL (3), Pros (3), Republicanos (2) e PSC (1), além do próprio DEM, que tem 5 senadores.