Prazo para eleitor justificar ausência ao 2º turno termina amanhã

Termina na próxima quinta-feira, 28, o prazo de 60 dias para que o eleitor justifique a ausência às urnas nas localidades onde houve segundo turno para prefeito no pleito ocorrido em novembro do ano passado.

O cidadão que não compareceu à urna deve apresentar justificativa fundamentada, com o motivo que o impediu de votar. Para os eleitores de Macapá (AP) que não votaram no segundo turno da eleição para prefeito, realizado no dia 20 de dezembro, o prazo para justificar vai até 19 de fevereiro.

A justificativa pode ser apresentada nos cartórios eleitorais, pelo Sistema Justifica ou pelo aplicativo e-Título.

Consequências

Na semana passada, o presidente do TSE, ministro Luís Roberto Barroso, suspendeu as consequências previstas no artigo 7º do Código Eleitoral para os eleitores que deixaram de votar no pleito de 2020 e não apresentaram justificativa eleitoral ou não pagaram a respectiva multa. A resolução nº 23.637 deverá ainda ser referendada pelo Plenário do Tribunal após o recesso dos ministros.

A resolução suspendeu os seguintes efeitos: o impedimento de o eleitor obter passaporte ou carteira de identidade; inscrever-se em concurso ou prova para cargo ou função pública, e neles ser investido ou empossado; renovar matrícula em estabelecimento de ensino oficial ou fiscalizado pelo governo; e receber remuneração de função ou emprego público. A medida vale enquanto permanecer vigente o plantão extraordinário previsto pela Resolução TSE nº 23.615/2020 para prevenir o contágio pelo novo coronavírus.