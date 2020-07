Prazo para Witzel se defender de impeachment volta a ser contado na quarta

Deve começar a partir de quarta-feira, 8, o prazo de dez sessões parlamentares para que a defesa do governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel (PSC), se manifeste no processo de impeachment que tramita na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj).

A decisão foi tomada na segunda-feira, 6, pela comissão especial que analisa a denúncia na Alerj. Os advogados de Witzel devem ser notificados ainda nesta terça-feira, 7, e a contagem se inicia no dia seguinte.

Em 23 de junho Wizel foi notificado sobre a abertura do processo. A partir dali passaria a contar o prazo de dez sessões para apresentar sua defesa. Mas no dia seguinte, antes que o prazo começasse efetivamente a correr, a comissão atendeu pedido da defesa do governador e decidiu suspender o prazo, até o recebimento de informações solicitadas a diversos órgãos. Por isso, na prática, o prazo só começa a contar na quarta-feira.