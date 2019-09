Equipe BR Político

O PRB (que agora se chama Republicanos) ficará com a relatoria da medida provisória do FGTS, segundo a líder do governo no Congresso, Joice Hasselmann, para o Estadão. O agora Republicanos é o partido do vice-presidente da Câmara, Marcos Pereira, e uma das siglas que integra o chamado Centrão. Segundo Joice, três nomes do partido estão na disputa para ser o relator, decisão que deve sair entre esta segunda e terça-feira.