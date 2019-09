PRB passa a se chamar Republicanos

Marcelo de Moraes

A Justiça Eleitoral aprovou na quarta, 14, a mudança de nome do Partido Republicano Brasileiro (PRB) para Republicanos. A modificação confirma a decisão que a legenda tinha tomado na sua convenção, em maio, quando decidiu também consolidar uma linha política de ser conservador nos costumes e liberal na economia.

“É uma evolução de mudança de nome, mudança de logotipo, de logomarca, mas de manutenção de postura. De postura republicana, de postura ética, de postura ímpar com o zelo com a coisa pública, com o erário público, com o bem público”, disse o deputado federal Marcos Pereira, presidente do partido. /M.M.