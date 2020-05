Pré-candidato do Novo compara mortes pela covid-19 entre MG e CE

Em uma comparação sem pé nem cabeça, o pré-candidato à Prefeitura de São Paulo Filipe Sabará colocou lado a lado o número de mortos pela covid-19 no Ceará e em Minas Gerais, com a intenção de dizer que o Novo é melhor ou mais eficiente do que o PT. A publicação foi feita na quinta-feira, 7, pelo Instagram de Sabará.

Na imagem, o governador cearense, Camilo Santana (PT), aparece com uma cara de preocupação. Junto a ele, estão os seguintes dados sobre o Estado: 11.470 casos confirmados, 795 mortes e 8,4 milhões de habitantes. À direita, aparece sorridente o governador mineiro, Romeu Zema (Novo), próximo às seguintes informações: 2.452 casos confirmados, 94 mortes e 20,9 milhões de habitantes.

“A boa gestão em MG está evitando mortes. Vidas importam mais que tudo”, escreveu Sabará na legenda. O governador mineiro parece ter encampado a comparação e mau gosto e, horas depois, usou seu Twitter para comparar a taxa de óbito pela covid-19 e a população com outros Estados.