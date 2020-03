Pré-candidatura de Bebianno desagrada a tucanos

Equipe BR Político

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), e o presidente nacional do PSDB, Bruno Araújo (PE), reagiram contra a escolha do ex-ministro Gustavo Bebianno como candidato à prefeitura do Rio pelo governador João Doria (PSDB-SP), em detrimento de Mariana Ribas. “Torço para que Mariana Ribas reavalie decisão de não disputar a prefeitura do Rio”, escreveu na quarta, 4, Araújo, recebendo apoio do governador. “Torço junto pelo Rio e pela Mariana!”, acrescentou Leite.